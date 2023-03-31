Украинский легионер стал лучшим игроком месяца в чемпионате Шотландии – он помог сотворить сенсацию в Кубке
Максим Кучерявый продолжает разрывать третий дивизион "скоттов".
Украинский полузащитник Фолкерка Максим Кучерявый признан лучшим игроком команды в марте, сообщает пресс-служба шотландцев.
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В текущем месяце наш соотечественник провел за свою команду 5 матчей (4 в чемпионате и 1 в Кубке), в которых забил гол и отдал результативную передачу. Украинец помог своей команде сенсационно пробиться в полуфинал Кубка Шотландии, а в турнирной таблице третьего по силе дивизиона Фолкерк идет вторым, набрав 55 очков.
Напомним, Кучервый выступает за "детей" на правах аренды из Сент-Джонстона (соглашение действует до 31 мая 2023 года).
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