Олександр Зінченко став об'єктом боротьби між двома жінками. Півзахисник Арсенала на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram похизувався відео, на якому його донька Єва забороняє мамі – Владі Седан – обіймати чоловіка.

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Категоричність малечі вражає! Вона відмовляється йти на будь-які компроміси, міцно обіймаючи татка за шию і повторюючи "Мій!". Сам Олександр відверто кайфує від такої уваги, заряджаючись позитивом на суботній матч 29-го туру АПЛ проти Лідса.

Нагадаємо, Арсенал наразі очолює турнірну таблицю чемпіонату Англії, випереджаючи Манчестер Сіті на 8 очок (у команди Гвардіоли є матч у запасі). Зінченко у поточному сезоні провів за "канонірів" 27 матчів у всіх турнірах, в яких забив 1 гол і віддав 2 асисти.

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