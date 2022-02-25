Жена Малиновского: Руслан внутри страдает больше многих
Избранница хавбека Аталанты и сборной Украины Роксана Малиновская высказалась о самочувствии своего мужа.
"Он – настоящий мужчина. Гасперини спросил его, готов ли он играть против Олимпиакоса. Руслан оказался готов, сильным. Хотя внутри он страдает больше многих. Его семья живет под Киевом. Надеюсь, команда понимает, что он чувствует и помогает ему.
Жена Малиновского – о Путине: "Это ужасное лицо, которое принесло столько боли нам всем, должно быть остановлено"
Вчера они атаковали военно-морскую базу и все аэропорты, я сказала родителям, чтобы они не выходили из дома (родственники Роксаны живут в Одессе – прим.). Люди убегают, но куда они планируют деваться? Есть призыв не перемещаться", – цитирует Малиновскую TuttoAtalanta.
Отметим, накануне Руслан оформил дубль против Олимпиакоса и вывел "Богиню" в 1/8 Лиги Европы, где соперником станет Байер. После первого гола в матче с греками наш земляк показал майку с надписью "Нет войне в Украине".
Малиновский оформил шедевральный дубль, поддержал Украину и стал героем Аталанты – "Богиня" в 1/8 ЛЕ