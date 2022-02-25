"Он – настоящий мужчина. Гасперини спросил его , готов ли он играть против Олимпиакоса. Руслан оказался готов, сильным. Хотя внутри он страдает больше многих. Его семья живет под Киевом. Надеюсь, команда понимает, что он чувствует и помогает ему.

Жена Малиновского – о Путине: "Это ужасное лицо, которое принесло столько боли нам всем, должно быть остановлено"

Вчера они атаковали военно-морскую базу и все аэропорты, я сказала родителям, чтобы они не выходили из дома (родственники Роксаны живут в Одессе – прим .). Люди убегают, но куда они планируют деваться? Есть призыв не перемещаться", – цитирует Малиновскую TuttoAtalanta .

Отметим, накануне Руслан оформил дубль против Олимпиакоса и вывел "Богиню" в 1/8 Лиги Европы, где соперником станет Байер. После первого гола в матче с греками наш земляк показал майку с надписью "Нет войне в Украине".