Первое противостояние греческой и итальянской команд завершилось боевой победой подопечных Джан Пьеро Гасперини со счетом 2:1. Второй матч, как и первый, начинал с первых минут Руслан Малиновский.

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Первый тайм гости провели немного активнее, а украинский хавбек нанес один удар в створ ворот – Вацлик сумел парировать. Наш Руслан был активен в последней трети и в отборах. Результативную атаку начал именно Малиновский. Он выиграл мяч в центре поля в борьбе и отдал на Де Рона, а Мартен разрезным пасом между линями нашел Меле. Правый защитник оказался на левом фланге, сразился с обороной и протолкнул мяч между ног голкиперу. Аталанта с хорошим настроением уходила на перерыв.

Во втором тайме украинца прорвало. Сначала он замкнул стремительную контратаку из пределов штрафной, а потом уже из-за ее пределов запустил свою пушку в девять. После первого гола Малиновский показал футболку с надписью "Нет войне в Украине".

Руслана заменили на 84-й минуте и больше Аталанта не забивала. "Богиня" уверенно шагает в 1/8 финала Лиги Европы, разгромив Олимпиакос со счетом 5:1 по сумме двух матчей. Наш Руслан Малиновский стал героем команды и получил самую высокую оценку от SofaScore и других статистических ресурсов.