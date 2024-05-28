В последние недели 48-летний специалист находился в эпицентре слухов. МакКену "сватали" чуть ли не в каждую команду АПЛ, которая уже уволила или уволит главного тренера. Однако ирландец не соблазнился предложениями.

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По информации TheAthletic, Киран решил остаться в Ипсвиче, с которым вскоре подпишет новый долговременный контракт. Это сотрудничество пока очень продуктивное. МакКена за два года вел команду из Лиги 1 (третий дивизион) в АПЛ.

Именно из-за этих успехов на тренера обратили внимание Манчестер Юнайтед, Брайтон и Челси. Лондонцы были наиболее конкретными, но МакКена сразу сообщил им о своем намерении остаться в Ипсвиче, после чего Челси сосредоточился на кандидатуре Энцо Марески.

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