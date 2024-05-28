После завершения сезона Серии А футболисты Милана не сразу уйдут в отпуск.

На 31 мая у "россонери" запланирован товарищеский матч против Ромы. Эта игра пройдет в Австралии в городе Перт. Делегация итальянцев накануне уже прибыла на место, сообщает клубная пресс-служба.

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Следует заметить, что Милан полетел вполне боевым составом. Не хватает лишь травмированных Меньяна, Кьяера, Чуквуезе и Пулишича. Остальные на месте, даже Оливье Жиру и Антонио Миранте, которые уже завершили свою карьеру на Сан-Сиро.

Интересно то, что Стефано Пиоли, о прощании с которым также объявили, в Австралию не полетел. В упомянутом матче действиями команды будет руководить Даниэле Бонара. К слову, итальянская пресса пишет, что этот специалист летом возглавит новосозданный Милан U-23.

Милан сыграл 3:3 против худшей команды Серии А в последнем матче Пиоли и четырех игроков – Жиру попрощался голом