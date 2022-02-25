Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини понимает, что футбол для Руслана Малиновского отошел на второй план.

"Мы все сейчас переживаем трудный момент, а Руслан и подавно. Утром я спросил его, готов ли он играть, потому что его родители и другие члены семьи находятся в Украине.

Феерия Малиновского в видеообзоре матча Олимпиакос – Аталанта – 0:3

Футбол не может решить эту проблему, но я надеюсь, что он может внести небольшой вклад в то, чтобы все почувствовали себя ближе друг к другу", – приводит слова Гасперини Football Italia.

Напомним, Малиновский оформил дубль и стал главным героем поединка 1/16 Лиги Европы против Олимпиакоса (3:0). После первого гола хавбек показал майку с надписью "Нет войне в Украине".

Малиновский оформил шедевральный дубль, поддержал Украину и стал героем Аталанты – "Богиня" в 1/8 ЛЕ