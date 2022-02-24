Жена Малиновского – о Путине: "Эта ужасная особа, которая принесла столько боли нам всем, должна быть остановлена"
Роксана Малиновская, жена хавбека Аталанты и сборной Украины Руслана Малиновского, призвала остановить наступление путинской России на земли Украины.
"Мы далеко, но никто не знает, что может случиться с остальным миром уже завтра. Я не чувствую себя в безопасности, находясь вдали от своей страны. Я чувствую себя как я там.
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Молюсь о людях и о мире, который я хочу показать моей дочери. За мир. Эта ужасная особа, которая принесла столько боли нам всем, должна быть остановлена", – написала Малиновская в своем Instagram.
Отметим, сегодня утром российские войска развернули активную операцию на Донбассе. Также были зафиксированы обстрелы в ряде других городов Украины. Фактически Россия начала открытую войну без объявления.
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