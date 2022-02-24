"Мы далеко, но никто не знает, что может случиться с остальным миром уже завтра. Я не чувствую себя в безопасности, находясь вдали от своей страны. Я чувствую себя как я там.

"Плачу и молюсь за свою страну": жена Малиновского высказалась о вторжении России на территорию Украины

Молюсь о людях и о мире, который я хочу показать моей дочери. За мир. Эта ужасная особа, которая принесла столько боли нам всем, должна быть остановлена", – написала Малиновская в своем Instagram.

Отметим, сегодня утром российские войска развернули активную операцию на Донбассе. Также были зафиксированы обстрелы в ряде других городов Украины. Фактически Россия начала открытую войну без объявления.

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