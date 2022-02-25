"Він – справжній чоловік. Гасперіні запитав його, чи він готовий грати проти Олімпіакоса. Руслан виявився готовим, сильним. Хоча всередині він страждає більше за багатьох. Його сім'я мешкає під Києвом. Сподіваюся, команда розуміє, що він відчуває і допомагає йому.

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Вчора вони атакували військово-морську базу та всі аеропорти, я сказала батькам, щоб вони не виходили з дому (родичі Роксани живуть в Одесі – прим.). Люди тікають, але куди вони планують подітися? Є заклик не переміщатися", – цитує Маліновську TuttoAtalanta.

Зауважимо, напередодні Руслан оформив дубль проти Олімпіакоса й вивів "Богиню" в 1/8 Ліги Європи, де суперником стане Байєр. Після першого гола в матчі з греками наш земляк показав майку з написом "Ні війні в Україні".

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