Защитник Зари Андерсон Джордан, скорее всего, и дальше будет выступать в составе луганской комнады.

Заря воспользуется опцией выкупа в арендном соглашении и приобретет Джордана у Вилла Новы (Бразилия), сообщает ТаТоТаке.

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Отметим, что контракт Джордана с Виллой Нова рассчитан до декабря 2024 года. Заря уже предлагает защитнику соглашение сроком на 3 года.

К слову, Джордан в текущем сезоне провел 36 матчей за Зарю, в которых отметился 1 забитым мячом. Transfermarkt оценивает защитника в 700 тысяч евро.

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