Жена Макрона удивлена отсутствием японца в сборной Франции – вопрос поставил в ступор Дешама
Первая леди Франции удивила незнанием игроков Реймса, что привело к бессмысленному вопросу.
Бриджит Макрон, супруга президента Франции, в сопровождении главного тренера национальной команды Дидье Дешама посещала благотворительное мероприятие в Реймсе.
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Французский специалист отметил прогресс местной команды в Лиге 1, находящейся на шестом месте в таблице с 29 баллами. Бриджит Макрон отметила, что в составе Реймса выступает Джуни Ито.
"Да, Ито, именно Ито. Он очень хорош. Мы должны взять его в команду, Дидье! Почему бы вам не взять его?" – цитирует первую леди RMC Sport.
Дешам усмехнулся и ответил: "Ну потому, что он японец".
Джуни Ито перешел в Реймс в 2022 году за 10 миллионов евро из Генка. Вингер стал одним из лидеров команды Уилла Стилла. В текущем сезоне японец сыграл в 17 матчах, забив два гола и отдав четыре ассиста.
Сейчас Ито выступает в составе сборной Японии на Кубке Азии.
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