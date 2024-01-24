Бріджит Макрон, дружина президента Франції, у супроводі головного тренера національної команди Дідьє Дешама відвідувала благодійний захід в Реймсі.

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Французький фахівець відзначив прогрес місцевої команди в Лізі 1, яка перебуває на шостому місці в таблиці з 29 балами. Бріджит Макрон зауважила, що у складі Реймса виступає Джуні Іто

"Так, Іто, саме Іто. Він дуже хороший. Ми повинні взяти його в команду, Дідьє! Чому б вам не взяти його?" – цитує першу леді RMC Sport.

Дешам посміхнувся і відповів: "Ну тому, що він японець".

Джуні Іто перейшов у Реймс у 2022 році за 10 мільйонів євро з Генка. Вінгер став одним із лідерів команди Вілла Стілла. У поточному сезоні японець зіграв у 17 матчах, забивши два голи та віддавши чотири асисти.

Наразі Іто виступає у складі збірної Японії на Кубку Азії.

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