С приходом Патрика Виейра на должность главного тренера эльзасцев украинский защитник получает крохи игрового времени. Тренерский штаб не рассчитывает на Эдуарда Соболя, поэтому зимой он покинет Страсбур.

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Как сообщает HLN.be, Генк заинтересован в возвращении украинца в чемпионат Бельгии. Ожидается, что бельгийский клуб подпишет Эдуарда Соболя на правах аренды с возможностью выкупа. Две стороны сейчас обсуждают полноценный трансфер.

Украинский защитник присоединился к Страсбуру в январе 2023 года. В текущем сезоне он сыграл лишь четыре матча за эльзасцев. Действующее соглашение Соболя с французским клубом действует до 2026 года.

Стоит напомнить, что Эдуард хорошо знает чемпионат Бельгии. С 2019 год по 2023 он выступал в Брюгге, за который отыграл 124 матча.

Генк сейчас находится на пятом месте в турнирной таблице с 35 очками.

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