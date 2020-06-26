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Жена лидера Динамо опубликовала пикантное фото из бассейна

22:44 - Читати українською
Жена лидера Динамо опубликовала пикантное фото из бассейна
Алина Буяльская / Фото Instagram

Любимая хавбека Динамо Виталия Буяльского наслаждается летом даже в условиях пандемии.

Алина Буяльская столкнулась с серьезной проблемой, очаровательная жена игрока Динамо не может выбрать одну из двух фото в Instagram.

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Любимая лидера киевского клуба опубликовала две горячие фотографии, на которых красавица в купальнике прохлаждается в бассейне.

Нынешний сезон лично является удачным для Виталия Буяльского, 27-летний полузащитник провел в текущем розыгрыше УПЛ 22 матча, в которых отметился 9-ю голами и тремя ассистами.

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