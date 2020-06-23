"В такой футбол играть нельзя": Буяльский откровенно оценил качество игры Динамо

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский поделился эмоциями от скандального поединка 27-го тура Премьер-лиги против ковалевского Колоса (2:1).

"Не хочу комментировать судейство. Есть отдельные люди, пусть они комментируют. Могу только по нашей игре сказать.

Динамо – Колос – 2:1 – видео голов и обзор матча

Ничего хорошего сказать не могу. Так, как мы сегодня играли в футбол, играть нельзя. Вот и все. Вы все сами видели. Если бы показывали бы такую игру, как в прошлых матчах, тогда ладно. А сегодня – не футбол.

Есть результат, но нет удовлетворения игрой. Результат приходит, если есть какое-то качество игры. Возможно, где-то везение было на нашей стороне. Но нельзя демонстрировать такой футбол", – сказал Буяльский FootballHub.

Напомним, что все три мяча в поединке Динамо – Колос были забиты с одиннадцатиметровых. Пенальти хавбека ковалевцев Богданова парировал голкипер хозяев Бущан.

Динамо вымучило победу над Колосом не без помощи судьи – 4 пенальти и удаление в скандальном матче УПЛ