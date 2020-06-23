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"В такой футбол играть нельзя": Буяльский откровенно оценил качество игры Динамо

00:20 - Читати українською
"В такой футбол играть нельзя": Буяльский откровенно оценил качество игры Динамо
Виталий Буяльский (справа) / ФК Динамо

Полузащитник киевского Динамо Виталий Буяльский поделился эмоциями от скандального поединка 27-го тура Премьер-лиги против ковалевского Колоса (2:1).

64’ Виктор Цыганков
87’ Карлос Де Пена
 
Кирилл Петров 64’
Арни Вильхьяльмссон 69’
64’ Кирилл Петров
64’ Виктор Цыганков
69’ Арни Вильхьяльмссон
87’ Карлос Де Пена

"Не хочу комментировать судейство. Есть отдельные люди, пусть они комментируют. Могу только по нашей игре сказать.

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Ничего хорошего сказать не могу. Так, как мы сегодня играли в футбол, играть нельзя. Вот и все. Вы все сами видели. Если бы показывали бы такую игру, как в прошлых матчах, тогда ладно. А сегодня – не футбол.

Есть результат, но нет удовлетворения игрой. Результат приходит, если есть какое-то качество игры. Возможно, где-то везение было на нашей стороне. Но нельзя демонстрировать такой футбол", – сказал Буяльский FootballHub.

Напомним, что все три мяча в поединке Динамо – Колос были забиты с одиннадцатиметровых. Пенальти хавбека ковалевцев Богданова парировал голкипер хозяев Бущан.

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Динамо Киев Динамо Киев Динамо Киев - Колос Виталий Виталий Буяльский
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