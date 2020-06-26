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Дружина лідера Динамо опублікувала пікантне фото з басейну

22:44 - Читать на русском
Дружина лідера Динамо опублікувала пікантне фото з басейну
Аліна Буяльська / Фото Instagram

Кохана хавбека Динамо Віталія Буяльського насолоджується літом навіть в умовах пандемії.

Аліна Буяльська зіткнулась з серйозною проблемою, чарівна дружина гравця Динамо не може обрати одне з двох фото в Instagram.

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Кохана лідера київського клубу опублікувала дві гарячі світлини, на яких красуня в купальнику прохолоджується в басейні.

Нинішній сезон особисто є вдалим для Віталія Буяльського, 27-річний півзахисник провів у поточному розіграші УПЛ 22 матчі, в яких відзначився 9-ма голами та трьома асистами.

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Теги
Дружини футболістів Віталій Віталій Буяльський Динамо Динамо
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