Еротична пауза: топ-30 фото спекотних леді, які стимулюватимуть Роналду, Мессі і двох зірок збірної України (як мінімум)

"Футбол 24" запалює чоловічі серця.
Любов до футболу спроможна здолати будь-які перешкоди – навіть страшну пандемію. Набрала обертів німецька Бундесліга, відновилися чемпіонати Португалії, Сербії, Австрії, Греції, Угорщини, Чехії, України тощо. На підході головні топи – Ла Ліга (11 червня), АПЛ (17 червня) та Серія А (20 червня).
А тим часом Twitter-акаунт FutbolBabes традиційно зібрав спекотні світлини чарівних фанаток клубів та національних збірних з усього світу. Знайшлося місце навіть для двох професіональних гравчинь із Мексики.
Милуємося і мріємо. Про футбол, звісно ж :)
1. Борусія (Дортмунд, Німеччина)
2. Парі Сен-Жермен (Париж, Франція)
3. Манчестер Юнайтед (Англія)
4. Барселона (Іспанія)
5-6. Реал (Мадрид, Іспанія)
7. Бешикташ (Стамбул, Туреччина)
8. Хуарес (Сьюдад-Хуарес, Мексика)
9-11. Баварія (Мюнхен, Німеччина)
12. Лаціо (Рим, Італія)
13. Арсенал (Лондон, Англія)
14. Збірна Іспанії
15. Флуміненсе (Ріо-де-Жанейро, Бразилія)
16. Аякс (Амстердам, Нідерланди)
17. Збірна Аргентини
18. Мілан (Італія)
19. Бенфіка (Лісабон, Португалія)
20. Манчестер Сіті (Англія)
21-22. Інтер (Мілан, Італія)
23. Крузейро (Белу-Орізонті, Бразилія)
24-25. Ювентус (Турин, Італія)
26. Чівас (Гвадалахара, Мексика)
27-30. Ліверпуль (Англія)
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