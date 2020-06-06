Еротична пауза: топ-30 фото спекотних леді, які стимулюватимуть Роналду, Мессі і двох зірок збірної України (як мінімум)

Заради Аякса готові на все / Futbol Babes

"Футбол 24" запалює чоловічі серця.

Любов до футболу спроможна здолати будь-які перешкоди – навіть страшну пандемію. Набрала обертів німецька Бундесліга, відновилися чемпіонати Португалії, Сербії, Австрії, Греції, Угорщини, Чехії, України тощо. На підході головні топи – Ла Ліга (11 червня), АПЛ (17 червня) та Серія А (20 червня).

А тим часом Twitter-акаунт FutbolBabes традиційно зібрав спекотні світлини чарівних фанаток клубів та національних збірних з усього світу. Знайшлося місце навіть для двох професіональних гравчинь із Мексики.

Милуємося і мріємо. Про футбол, звісно ж :)

1. Борусія (Дортмунд, Німеччина)

2. Парі Сен-Жермен (Париж, Франція)

3. Манчестер Юнайтед (Англія)

4. Барселона (Іспанія)

5-6. Реал (Мадрид, Іспанія)

7. Бешикташ (Стамбул, Туреччина)

8. Хуарес (Сьюдад-Хуарес, Мексика)

9-11. Баварія (Мюнхен, Німеччина)

12. Лаціо (Рим, Італія)

13. Арсенал (Лондон, Англія)

14. Збірна Іспанії

15. Флуміненсе (Ріо-де-Жанейро, Бразилія)

16. Аякс (Амстердам, Нідерланди)

17. Збірна Аргентини

18. Мілан (Італія)

19. Бенфіка (Лісабон, Португалія)

20. Манчестер Сіті (Англія)

21-22. Інтер (Мілан, Італія)

23. Крузейро (Белу-Орізонті, Бразилія)

24-25. Ювентус (Турин, Італія)

26. Чівас (Гвадалахара, Мексика)

27-30. Ліверпуль (Англія)

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