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ШАХТАР - ДЕСНА ДИНАМО БАВАРІЯ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Еротична пауза: топ-30 фото спекотних леді, які стимулюватимуть Роналду, Мессі і двох зірок збірної України (як мінімум)

22:00 229 Читать на русском
Еротична пауза: топ-30 фото спекотних леді, які стимулюватимуть Роналду, Мессі і двох зірок збірної України (як мінімум)
Заради Аякса готові на все / Futbol Babes
Олег Бабій Олег Бабій

"Футбол 24" запалює чоловічі серця.

Любов до футболу спроможна здолати будь-які перешкоди – навіть страшну пандемію. Набрала обертів німецька Бундесліга, відновилися чемпіонати Португалії, Сербії, Австрії, Греції, Угорщини, Чехії, України тощо. На підході головні топи – Ла Ліга (11 червня), АПЛ (17 червня) та Серія А (20 червня).

А тим часом Twitter-акаунт FutbolBabes традиційно зібрав спекотні світлини чарівних фанаток клубів та національних збірних з усього світу. Знайшлося місце навіть для двох професіональних гравчинь із Мексики.

Милуємося і мріємо. Про футбол, звісно ж :)

1. Борусія (Дортмунд, Німеччина)

борусія

2. Парі Сен-Жермен (Париж, Франція)

псж

3. Манчестер Юнайтед (Англія)

мю

4. Барселона (Іспанія)

барселона

5-6. Реал (Мадрид, Іспанія)

реал

реал

7. Бешикташ (Стамбул, Туреччина)

бешикташ

8. Хуарес (Сьюдад-Хуарес, Мексика)

хуарес

9-11. Баварія (Мюнхен, Німеччина)

баварія

баварія

баварія

12. Лаціо (Рим, Італія)

лаціо

13. Арсенал (Лондон, Англія)

арсенал

14. Збірна Іспанії

іспанія

15. Флуміненсе (Ріо-де-Жанейро, Бразилія)

флуміненсе

16. Аякс (Амстердам, Нідерланди)

аякс

17. Збірна Аргентини

аргентина

18. Мілан (Італія)

мілан

19. Бенфіка (Лісабон, Португалія)

бенфіка

20. Манчестер Сіті (Англія)

ман сіті

21-22. Інтер (Мілан, Італія)

інтер

інтер

23. Крузейро (Белу-Орізонті, Бразилія)

крузейро

24-25. Ювентус (Турин, Італія)

ювентус

ювентус

26. Чівас (Гвадалахара, Мексика)

чівас

27-30. Ліверпуль (Англія)

ліверпуль

ліверпуль

ліверпуль

ліверпуль

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Еротична пауза: топ-30 фото спокусливих панночок, які скучають за Ярмоленком, Луніним, Мессі і Роналду

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