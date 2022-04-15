Жена Левандовски намекает на предстоящий переезд в Испанию – Робертом интересуется Барселона
Анна Левандовски, супруга нападающего Баварии, дала приличный повод для дискуссий в испанской прессе.
Роберта Левандовски в последние недели связывают с потенциальным трансфером в Барселону. Приближенное к поляку окружение опровергло эту информацию, но переход все еще возможен.
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Подлила масла в огонь жена Роберта Анна. В Instagram она написала, что начинает учить испанский язык и попросила советов у своих читателей. Испанская пресса расценила это как намек на вероятный переезд.
Напомним, Левандовски выступает за Баварию с 2014 года. Высшее его достижение с мюнхенцами – победа в ЛЧ 2019/20.
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