Роберта Левандовски в последние недели связывают с потенциальным трансфером в Барселону. Приближенное к поляку окружение опровергло эту информацию, но переход все еще возможен.

Хави хитро отреагировал на слухи о переходе Левандовски в Барселону

Подлила масла в огонь жена Роберта Анна. В Instagram она написала, что начинает учить испанский язык и попросила советов у своих читателей. Испанская пресса расценила это как намек на вероятный переезд.

?ЖЕНЩИНА LEWANDOWSKI УЧИТ ИСПАНСКИЙ



??‍«Здравствуйте, я начинаю учить испанский. Любой совет?"



Левандовски ближе к Барсе? pic.twitter.com/vskhYQeEAK – El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) 15 апреля 2022 г.

Напомним, Левандовски выступает за Баварию с 2014 года. Высшее его достижение с мюнхенцами – победа в ЛЧ 2019/20.