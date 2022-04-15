Роберта Лєвандовскі останніми тижнями пов'язують з потенційним трансфером у Барселону. Наближене до поляка оточення спростувало цю інформацію, але перехід все ще можливий.

Хаві хитро відреагував на чутки про перехід Лєвандовскі в Барселону

Підлила масла у вогонь дружина Роберта Анна. В Instagram вона написала, що починає вивчати іспанську мову і попросила порад у своїх читачів. Іспанська преса розцінила це як натяк на можливий переїзд.

?LA MUJER DE LEWANDOWSKI APRENDE ESPAÑOL



??‍“Hola, estoy empezando a aprender español. ¿Algún consejo?”



¿Más cerca Lewandowski del Barça? pic.twitter.com/vskhYQeEAK — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 15, 2022

Нагадаємо, Лєвандовскі виступає за Баварію з 2014 року. Найвище його досягнення з мюнхенцями – перемога в ЛЧ 2019/20.

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