Дружина Лєвандовскі натякає на майбутній переїзд в Іспанію – Робертом цікавиться Барселона
Анна Лєвандовскі, дружина нападника Баварії, дала солідний привід для дискусій в іспанській пресі.
Роберта Лєвандовскі останніми тижнями пов'язують з потенційним трансфером у Барселону. Наближене до поляка оточення спростувало цю інформацію, але перехід все ще можливий.
Хаві хитро відреагував на чутки про перехід Лєвандовскі в Барселону
Підлила масла у вогонь дружина Роберта Анна. В Instagram вона написала, що починає вивчати іспанську мову і попросила порад у своїх читачів. Іспанська преса розцінила це як натяк на можливий переїзд.
Нагадаємо, Лєвандовскі виступає за Баварію з 2014 року. Найвище його досягнення з мюнхенцями – перемога в ЛЧ 2019/20.
Унікальна трансферна зима 2022 – гравці Динамо і Шахтаря завойовують Європу, Барселона творить дива, революції в АПЛ