О возможном переходе 33-летнего Левандовски Хави спросили перед матчем 1/4 финала Лиги Европы против Айнтрахта, который состоится 14 апреля на Камп Ноу.

Левандовски может остаться в Баварии – окружение форварда не подтвердило договоренность с Барселоной

"Я понимаю ваш вопрос, но сейчас не время об этом говорить. Левандовски – безусловно, отличный игрок, однако в этот момент Барселона должна сосредоточиться на завтрашней игре против Айнтрахта" – цитирует Хави Mundo Deportivo.

Контракт Левандовски с Баварией истекает через год, но форвард может покинуть клуб по завершении сезона. Недавно появилась информация о том, что польский нападающий уже согласовал личный контракт с Барселоной, но представитель Роберта этого не подтвердил.

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