Рулевой Ворсклы Виктор Скрипник не мог совсем обойти тему работы Виталия Романова в матче против Кривбасса (0:1).

– Сумбурная игра обеих команд. Сложно играть, когда две красных, два пенальти. Также у нашего соперника было удаление. Судейство я принципиально не комментирую, это их решения. И я желаю себе когда-нибудь дождаться, чтобы судья тоже сидел и объяснял свои решения. Я тоже хочу послушать их с удовольствием. Могу поблагодарить своих ребят, которые дрались, хотели сравнять счет – шансы были. Также хочу поздравить Кривбасс с этой победой.

Три удаления и два пенальти в видеообзоре яркого матча Кривбасс – Ворскла

– Перед матчем вы долго общались с Юрием Вернидубом. Если не секрет, о чем говорили?

– Мы знакомы очень долго. Говорили о ситуации в стране, что у нас происходит, конечно, и о футболе. Но когда играем, мы – принципиальные соперники. Поэтому только могу пожелать Юрию Николаевичу в дальнейшем удачи и побед.

– Вы разбирали Кривбасс. Сыграла ли команда соперника так, как вы ожидали?

– Я, если честно, не увидел, чтобы Кривбасс менялся. Они играют в свой футбол. И сегодня они играли так, как мы видели их ранее. Но каждый матч – это новая история. Мы проиграли, но будем бороться и улучшать игру, исправлять ошибки, – цитирует Скрипника пресс-служба Кривбасса.

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