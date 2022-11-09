Для пересічного вболівальника зустріч на Стадіоні Україна у Львові точно була цікавою. На старті Хомченовський не реалізував пенальті, сейв в активі Різника. Команди вдесятьох догравали перший тайм, адже Понєдєльнік та Сефері отримали прямі червоні.

Кривбас здолав Ворсклу, здобувши другу перемогу в сезоні – два пенальті, три вилучення, бійка і "Бразилія" від Степанюка

По перерві Кривбас знову заробив право на 11-метровий, який реалізував Капіч. Марлісон за удар суперника отримав червону, залишивши Ворсклу в меншості. Команда Максимова у підсумку програла 6 з 12 матчів у сезоні, розташувавшись на 9 місці. Кривбас піднявся на 13 сходинку турнірної таблиці УПЛ.