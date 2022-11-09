Обе команды разочаровали на старте сезона – от именитых специалистов ждали гораздо большего. И если Виктору Скрипнику с огромными пробуксовками удалось понемногу поднять Ворсклу в середину турнирной таблицы, то Юрию Вернидубу пока не удается набрать уверенный ход с Кривбассом. Одна победа в десяти матчах – точно не то, на что рассчитывали в криворожском клубе. Оба тренера – корифеи украинского футбола, за плечами которых немало трофеев как в Украине, так и за ее пределами. Так что в свете вышесказанного дуэль между старыми знакомыми вызвала повышенный интерес и ажиотаж.

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Первый опасный момент в матче создала Ворскла: гости завоевали право на угловой на 3-й минуте, но не смогли его подать – раздался сигнал воздушной тревоги и команды покинули поле, направившись в укрытие.

Возобновилась встреча через полтора часа. На 5-й минуте Зайков сбил Волошина в собственной штрафной и арбит назначил одиннадцатиметровый. Ризнык потянул удар от Хомченовского и чудом успел среагировать на добивание Дмитрия в другой угол.

На 12-й минуте Ворскла получила шанс забить из перспективного штрафного, но Кравец разрядил свою пушку по воробьям. Нереализованный пенальти не смутил подопечных Вернидуба: команда играла активно, обладая значительным игровым преимуществом и постоянно создавая опасность у ворот полтавчан.

В середине тайма Хомченовский мощно пробил из-за пределов штрафной в угол ворот – Ризнік в прыжке не без проблем перевел на угловой. Через мгновение Волошин выцарапал мяч у своего визави в штрафной Ворсклы и целил в ближний угол – Ризнык снова спас. Впоследствии Понедельник грубо сыграл в подкате против Юрченко и получил прямую красную карточку, оставив Кривбасс в меньшинстве.

На 38-й минуте Сефери упал в штрафной Кривбасса – арбитр был рядом и, не колеблясь, выписал македонцу "горчичник" за симуляцию. А поскольку карточка стала для Тауланта второй – составы команд снова выровнялись.

После перерыва Капич со штрафного закрутил сферу мимо стенки в левый угол и Ризнык выбил на угловой. После навеса со стандарта мяч попал в высоко поднятую руку Яворского и арбитр назначил уже третий пенальти в матче. Капич с отметки развел по углам Ризныка и мяч. В следующей атаке Дебелко на скорости обошел Зайкова и вышел один на один с кипером Ворсклы, но переиграть его не сумел.

Через мгновение Марлисон откровенно ударил сзади по ноге соперника уже после того как мяч вышел за линию и на поле началась толкотня – как следствие, бразильский форвард получил красную карточку и Ворскла осталась вдевятером.

На 66-й минуте Степанюк на линии вратарской устроил настоящую "бразилию" в стиле Суареса: пяткой перекинул мяч через соперника, обошел другого и отдал в ноги выходившему один на один Скляру. Александру банально не хватило мастерства – он со всей силы пробил гораздо выше ворот. Через мгновение Юрченко головой замыкал навес в штрафную – Сарнавский среагировал и в прыжке забрал мяч.

Кривбасс продолжил разрывать оборону Ворсклы: Татарков вошел левым флангом в штрафную и, вместо того чтобы прострелить на партнера, попытался найти щель между стойкой и вышедшим из ворот Ризныком. Кипер успел в прыжке перехватить сферу и в очередной раз спас "зелено-белых" от верного гола.

За 10 минут до завершения матча Татарков простреливал в штрафную – игроки Кривбаса так хотели забить, что столкнулись между собой, упали и момент был упущен. В ответ Кравец снова пробил выше ворот. В конце матча Сарнавский спас Кривбасс после стопроцентного момента полтавчан: после навеса со штрафного мяч бабочкой начал летать по штрафной криворожцев, пока не попал на голову Кравцу – Василий пробивал в упор и кипер успел среагировать и отбить. Устименко в ответ промчался по правому флангу и стрельнул с острого угла – Ризнык на месте. На последней минуте Кравец едва не накинулся на судью, когда после его удара и попадания в прижатую руку соперника арбитр не поставил пенальти.

Победа принесла Кривбассу 9 очков и подняла на 13-ю строчку, Ворскла с 14-ю пунктами – девятая.

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