Для рядового болельщика встреча на Стадионе Украина во Львове была точно интересной. На старте Хомченовский не реализовал пенальти, сейв в активе Ризныка. Команды вдесятером доигрывали первый тайм, ведь Понедельник и Сефери получили прямые красные.

Кривбасс одолел Ворсклу, одержав вторую победу в сезоне – два пенальти, три удаления, драка и "Бразилия" от Степанюка