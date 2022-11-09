Три удаления и два пенальти в видеообзоре яркого матча Кривбасс – Ворскла
Кривбасс сумел победить Ворсклу (1:0) в 12-м туре УПЛ. Смотрите видео гола и обзор самых интересных моментов на Футбол 24.
Для рядового болельщика встреча на Стадионе Украина во Львове была точно интересной. На старте Хомченовский не реализовал пенальти, сейв в активе Ризныка. Команды вдесятером доигрывали первый тайм, ведь Понедельник и Сефери получили прямые красные.
Кривбасс одолел Ворсклу, одержав вторую победу в сезоне – два пенальти, три удаления, драка и "Бразилия" от Степанюка
После перерыва Кривбасс снова заработал право на 11-метровый, который реализовал Капич. Марлисон за удар соперника получил красную, оставив Ворсклу в меньшинстве. Команда Максимова в итоге проиграла 6 из 12 матчей в сезоне, расположившись на 9 месте. Кривбасс поднялся на 13-ю строчку турнирной таблицы УПЛ.