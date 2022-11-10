Керманич Ворскли Віктор Скрипник не міг зовсім обійти тему роботи Віталія Романова у матчі проти Кривбаса (0:1).

– Сумбурна гра обох команд. Складно грати, коли дві червоні, два пенальті. Також у нашого суперника було вилучення. Суддівство я принципово не коментую, це їхні рішення. І я бажаю собі колись дочекатися, щоб суддя також сидів і пояснював свої рішення. Я хочу теж послухати їх із задоволенням. Можу подякувати своїм хлопцям, які билися, хотіли зрівняти рахунок – шанси були. Також хочу привітати Кривбас з цією перемогою.

Три вилучення й два пенальті у відеоогляді яскравого матчу Кривбас – Ворскла

– Перед матчем ви довго спілкувалися з Юрієм Вернидубом. Якщо не секрет, про що говорили?

– Ми знайомі дуже довго. Говорили про ситуацію в країні, що у нас відбувається, звичайно, і про футбол. Але, коли граємо, ми – принципові суперники. Тому тільки можу побажати Юрію Миколайовичу надалі удачі та перемог.

– Ви розбирали Кривбас. Чи зіграла команда суперника так, як ви очікували?

– Я, якщо чесно, не побачив, щоб Кривбас змінювався. Вони грають у свій футбол. І сьогодні вони грали так, як ми їх бачили напередодні. Але кожен матч – це нова історія. Ми програли, але будемо боротися надалі і покращувати гру, виправляти помилки, – цитує Скрипника прес-служба Кривбаса.

Кривбас здолав Ворсклу, здобувши другу перемогу в сезоні – два пенальті, три вилучення, бійка і "Бразилія" від Степанюка