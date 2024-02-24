"Судя по тому, сколько изменений сейчас происходит в нашем футболе... Это и приход на должность президента УАФ Андрея Шевченко, и смена других руководителей УАФ, поэтому, надеюсь, это все только к лучшему.

В Динамо раскритиковали решение проводить жеребьевку среди арбитров: "Уровень некоторых не соответствует уровню команд"

Также меня очень порадовало то, что главой Комитета арбитров назначили Екатерину Монзуль. Горжусь ее работой. Да, у нее тоже были ошибки, но то, как она работала арбитром, вселяет оптимизм. Жду от нее изменений к лучшему в украинском судействе", – цитирует Вернидуба официальный сайт Кривбасса.

Напомним, Екатерина Монзуль, которая недавно стала главой Комитета арбитров УАФ, анонсировала применение полиграфа в соревновательный и внесоревновательный период и систему жеребьевки при назначении арбитров на матчи.

Кривбасс разгромил ЛНЗ в первом матче года в УПЛ – команда Вернидуба захватила единоличное лидерство