"Судячи з того, скільки змін зараз відбувається у нашому футболі... Це і прихід на посаду президента УАФ Андрія Шевченка, і зміна інших керівників УАФ, тому, сподіваюсь, це все тільки на краще.

В Динамо розкритикували рішення проводити жеребкування серед арбітрів: "Рівень деяких не відповідає рівню команд"

Також мене дуже порадувало те, що головою Комітету арбітрів призначили Катерину Монзуль. Пишаюсь її роботою. Так, у неї теж були помилки, але те, як вона працювала арбітром, вселяє оптимізм. Чекаю від неї змін на краще в українському суддівстві", – цитує Вернидуба офіційний сайт Кривбаса.

Нагадаємо, Катерина Монзуль, яка нещодавно стала головою Комітету арбітрів УАФ, анонсувала застосування поліграфа у змагальний та позазмагальний період і систему жеребкування при призначенні арбітрів на матчі.

Кривбас розгромив ЛНЗ у першому матчі року в УПЛ – команда Вернидуба захопила одноосібне лідерство