Возвращения УПЛ с новым телепулом ждали так сильно, что предматчевую студию посмотрело более 25 тысяч болельщиков. Сами студии на UPL.TV не сумели впечатлить – они оказались типичными, хорошими, но без вау-эффекта. В перерыве также было включение корреспондентки, которой удалось рассказать о почтенных гостях матча.

УПЛ ТВ: стали известны фамилии комментаторов, экспертов и журналистов новосозданного канала

Правда, их и так видели по ходу трансляции. Игру посетил Андрей Шевченко вместе со своей командой – Олегом Лужным, Александром Шевченко, Игорем Грищенко и Екатериной Монзуль. Даже трудно вспомнить, когда Андрей Николаевич приходил на матчи уровня ЛНЗ – Кривбасс. В первом тайме он просматривал игру без восторга.

ЛНЗ проводил домашний поединок, но вместо Черкасс его пришлось организовывать в Ковалевке. Противостояние с Кривбассом вряд ли могло захватить внимание нейтральных фанов, но за зиму клубы провели серьезное кадровое обновление. Первая всего это касалось хозяев, в то время как команда Юрия Вернидуба усилилась точечно – и подтянула вчерашних резервистов к основе.

Одним из них был форвард Принс Аду, который откровенно поразил в первом тайме. 20-летний ганец постоянно атаковал глубину, замыкал подачи и агрессивно прессинговал. Кроме того, стоит отметить его непрерывность – он никогда не выключался из игры. Для ЛНЗ нападающий криворожан стал серьезной проблемой.

Так, уже на 3-й минуте Аду откликнулся на заброс за спины защитникам. Избежав офсайда, Принс первым оказался на мяче – впрочем, новый голкипер черкасцев (Кучеренко) успел сократить дистанцию и спасти хозяев.

А на 20-й минуте Аду замыкал подачу с левого фланга, направив мяч мимо дальней штанги. Стоит отметить также открывание и точный навес Дибанго.

ЛНЗ до этого времени ничем интересным не запомнился. Да и в целом первый тайм оказался неудачным. Вспоминается только один момент на 26-й минуте – Хобленко принял мяч на левом краю штрафной площади, поставил корпус и пробил с разворота в ближний угол. Клищук выручил Кривбасс. Также стоит отметить неубедительную работу Кучеренко на выходах.

Вторая половина первого тайма в принципе была скучной. Все должно было завершиться "нулями", однако на 42-й минуте криворожанам повезло заработать пенальти. Его привез Шестаков, который подыграл себе рукой. Илич точным ударом с "отметки" переиграл Кучеренко – 0:1.

Отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе Кривбасса. ЛНЗ мог сравнять счет через три минуты после перерыва в результате подачи Пасича и отскока на линию полукруга. Оттуда пробивал новичок Бар – израильтянин целился в правый угол, но получилось неточно.

Кривбасс же свои моменты не терял. На 53-й минуте подопечные Юрия Вернидуба забили во второй раз. Сказалась непрерывность Аду – он перехватил пас Бойко назад, сделал несколько шагов вперед и метров с 22-й закрутил мяч под дальнюю штангу. 0:2!

Олег Дулуб пытался спасти ситуацию, заменив Хобленко на камерунского новичка Бессалу, однако это не помогло. Уже на 63-й минуте подопечные Юрия Вернидуба устроили разгром – Микитишин перевел мяч на правый угол штрафной, там Кузык качнул защитника, после чего выстрелил в дальнюю девятку. 0:3!

Кривбасс не собирался останавливаться. Сразу после розыгрыша в центре черкасцы допустили потерю, в результате которой Илич ворвался на правый угол вратарской – вот только пробить хорват не успел. На 67-й же Микитишин получил пас от Бандейры и нанес удар в касание метров с 20-ти. Кучеренко достал мяч из-под перекладины!

Демотивированный ЛНЗ так ничего интересного и не создал. Кривбасс же давил до конца, организовав несколько хороших атак, однако вколотить четвертый гол не удалось. Впрочем, вряд ли Юрий Вернидуб разочарован – его команда оформила разгромную победу и захватила единоличное лидерство в УПЛ! Черкасчане пока что остаются десятыми.

"Мы не хотели бы брать ни копейки у клубов": что такое УПЛ ТВ и как наш футбол донести аж до США и Канады