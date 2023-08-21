"Команду на матч со Спартаком Трнава повезет, скорее всего, Валерий Городов. Думаю, будет он. У него есть лицензия. Это для того, чтобы не приглашать на несколько дней в команду какого-то специалиста со стороны.

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Пока что у нас такие мысли. Это по состоянию на сегодня. До вечера ситуация может быть другой. Можем что-то другое придумать.

Мы ждем молодого иностранца. Не буду говорить, из какой он страны. Подождем", – сказал Фридман в комментарии Tribuna.

Напомним, накануне СК Днепр-1 остался без главного тренера – после поражения от Оболони (1:2) команду покинул Александр Кучер. По информации СМИ, новым наставником днепрян станет испанский специалист Гонсало Гарсия.

К слову, первая дуэль между Спартак Трнава и СК Днепр-1 в борьбе за выход в групповой этап Лиги конференций состоится в среду, 23 августа. Начало встречи в 19:30.

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