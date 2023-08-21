"Ждем молодого иностранца": СК Днепр-1 определился с тренером, который повезет команду на матч Лиги конференций
Коммерческий директор днепрян Вячеслав Фридман приоткрыл завесу таинственности относительно будущего наставника команды.
"Команду на матч со Спартаком Трнава повезет, скорее всего, Валерий Городов. Думаю, будет он. У него есть лицензия. Это для того, чтобы не приглашать на несколько дней в команду какого-то специалиста со стороны.
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Пока что у нас такие мысли. Это по состоянию на сегодня. До вечера ситуация может быть другой. Можем что-то другое придумать.
Мы ждем молодого иностранца. Не буду говорить, из какой он страны. Подождем", – сказал Фридман в комментарии Tribuna.
Напомним, накануне СК Днепр-1 остался без главного тренера – после поражения от Оболони (1:2) команду покинул Александр Кучер. По информации СМИ, новым наставником днепрян станет испанский специалист Гонсало Гарсия.
К слову, первая дуэль между Спартак Трнава и СК Днепр-1 в борьбе за выход в групповой этап Лиги конференций состоится в среду, 23 августа. Начало встречи в 19:30.
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