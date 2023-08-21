Следующим тренером СК Днепр-1 может стать испанец Гонсало Гарсия, сообщает Игорь Бурбас.

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Испанца рассматривают как одного из кандидатов. Главной проблемой является вопрос безопасности из-за войны в Украине, ведь после завершения еврокубков команда в полном составе должна вернуться из Ужгорода в Днепр.

39-летний Гарсия уже успел поработать главным тренером нидерландского Твенте и хорватской Истры. В предыдущем сезоне во главе Истры Гонсало, имея задачу не вылететь, занял 5 место, немного не дотянув до еврокубков. Сейчас специалист без работы.

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