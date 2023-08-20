Команда Александра Кучера в четверг вылетела из Лиги Европы, расписав ничью со Славией после выездных 0:3 в Праге. Через несколько дней СК Днепр-1 будет противостоять словацкому Спартаку Трнава уже в Лиге конференций, а сегодня вице-чемпион Украины экзаменовал новичка УПЛ – киевскую Оболонь.

Команда Валерия Иващенко тяжело стартовала в Премьер-лиге – ничья с Колосом в первом туре и поражение от Динамо и Черноморца. Днепр-1 сыграл всего два матча чемпионата – вырванная на последних минутах победа над Полесьем и ничья с Минаем, добытая благодаря пенальти в добавленное время.

Александр Кучер выпустил Даниэля Кивинду с первых минут. 18-летний форвард дебютировал в стартовом составе СК Днепр-1, а Александр Филиппов остался в резерве. Там же оказался еще один новичок – Маркос Андре. Проблемную позицию в центре обороны закрыл Василий Кравец, ведь Сарапий пропускал игру из-за дисквалификации.

Именно у Кивинды был первый момент во встрече. На 10-й минуте Даниэль выиграл верховую борьбу, но головой пробил выше с вратарской линии. Оболонь в атаку на старте игры не ходила, но Тарануха активно прессинговал Кинарейкина, не давая ему начать атаки.

Но план Валерия Иващенко быстро потерпел крах. Рубчинский пробил по воротам, но упал после контакта с ногой соперника. На первый взгляд все было чисто, но повторы заставили усомниться. Впрочем, арбитр Николай Балакин назначил пенальти (VAR на матче не было). Александр Пихаленок исполнил его безупречно. 1:0 в пользу Днепра-1 уже на 16-й минуте.

Команда Кучера продолжала атаковать. Билл чуть не дотянулся на заброс из глубины. У Оболони Тарануха хотел нанести эффектный удар через себя – заблокировали. Днепровская команда создала еще несколько полумоментов до перерыва, но счет больше не изменился. 1:0 после первого тайма. Достаточно инертного, что можно частично объяснить жарой – на момент начала игры температура воздуха в Ужгороде составляла +36.

На второй тайм вместо Кивинды вышел Филиппов, но для команды Кучера все сразу пошло не так – забила Оболонь. Не прошло и минуты, как Тарануха пробил между рук Кинарейкину. Ошибка в центре поля, неудачная игра голкипера хозяев и 1:1 на табло.

Это явно не входило в планы вице-чемпиона, который, вероятно, хотел сэкономить силы перед матчем Лиги конференций в Словакии. СК Днепр-1 пошел вперед, но без реальных моментов. Ударам Сватка и Леднева не хватало точности.

Черненко решился на удар чуть ли не с центра поля и вполне мог застать врасплох Кинарейкина. Повезло юному киперу, что мяч полетел мимо ворот. А вот после удара Груши Яков спас команду, потянув мяч из ближнего угла.

Но на 83-й минуте и он был бессилен. Груша роскошным пасом вывел Игоря Краснопира один на один с Кинарейкиным. Дальше – дело техники. 2:1 в пользу Оболони! Тарануха еще и третий забил, но сделал это из офсайда.

2:1 – команда Валерия Иващенко оформила камбек и одержала первую победу после возвращения в УПЛ. Оболонь набрала 4 очка после 4 туров. У СК Днепр-1 тоже 4 балла, но в трех сыгранных матчах.

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