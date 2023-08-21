"Команду на матч зі Спартаком Трнава повезе, швидше за все, Валерій Городов. Думаю, буде він. Він має ліцензію. Це для того, щоб не запрошувати на кілька днів до команди якогось фахівця збоку.

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Поки що у нас така думка. Це станом на сьогодні. До вечора ситуація може бути іншою. Можемо щось інше вигадати.

Ми чекаємо на молодого іноземця. Не говоритиму з якої він країни. Почекаймо", – сказав Фрідман у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, напередодні СК Дніпро-1 залишився без головного тренера – після поразки від Оболоні (1:2) команду покинув Олександр Кучер. За інформацією ЗМІ, новим наставником дніпрян стане іспанський фахівець Гонсало Гарсія.

До слова, перша дуель між Спартак Трнава і СК Дніпро-1 у боротьбі за вихід у груповий етап Ліги конференцій відбудеться у середу, 23 серпня. Початок зустрічі о 19:30.

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