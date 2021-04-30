"Если мне не изменяет память, за проход Металлиста в групповой раунд Ярославский пообещал по 75 тысяч долларов каждому футболисту.

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После игры с Бешикташем президент зашел в раздевалку и сказал, чтобы я поднялся к нему в офис. Я пришел, он поблагодарил меня за игру, за историческое достижение, и дал сто тысяч долларов. Впоследствии, когда прошли группу, нам добавили еще по 75 тысяч долларов", – сказал Жажа в интервью журналу "Футбол".

Напомним, Металлист купил Жажу у Хетафе за 500 тысяч евро в 2008 году, а продал за 4,2 млн в Трабзонспор в 2010-м. В 2013-м харьковчане вернули Коэльо из Аль Ахли за 2,5 млн, а в 2015-м "сплавили" в китайский Лифан за 2 млн. В целом Жажа сыграл за Металлист 99 матчей во всех турнирах и забил 43 мяча.

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