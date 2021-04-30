"Якщо мені не зраджує пам'ять, за прохід Металіста у груповий раунд Ярославський пообіцяв по 75 тисяч доларів кожному футболістові.

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Після гри з Бешикташем президент зайшов у роздягальню і сказав, щоб я піднявся до нього в офіс. Я прийшов, він подякував мені за гру, за історичне досягнення, і дав сто тисяч доларів. Згодом, коли пройшли групу, нам додали ще по 75 тисяч доларів", – сказав Жажа в інтерв'ю журналу "Футбол".

Нагадаємо, Металіст купив Жажу у Хетафе за 500 тисяч євро у 2008 році, а продав за 4,2 млн у Трабзонспор в 2010-му. У 2013-му харків'яни повернули Коельо з Аль Ахлі за 2,5 млн, а у 2015-му спровадили в китайський Ліфань за 2 млн. Загалом Жажа зіграв за Металіст 99 матчів у всіх турнірах і забив 43 м'ячі.

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