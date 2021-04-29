Манчестер Сити стал фаворитом в борьбе за финал ЛЧ 2020/21 после победы над ПСЖ в Париже. Как отреагировали СМИ и фанаты на игру Александра Зинченко, который отметился ассистом, читайте на материале "Футбол 24".

Манчестер Сити оформил камбэк с ПСЖ в первом полуфинальном поединке ЛЧ 2020/21. Парижане быстро вышли вперед благодаря голу Маркиньоса и, казалось, полностью контролировали ситуацию на поле, но после перерыва "горожане" перевернули ход игры, забив дважды в ответ. Голы Кевина де Брюйне и Рияда Мареза сделали команду Хосепа Гвардиолы фаворитом на выход в финал, ведь теперь ПСЖ должен забивать на Этихаде минимум дважды.

Александр Зинченко начал матч в запасе, а позицию левого защитника закрывал Жоау Канселу. Португалец еще в первом тайме получил заслуженную желтую карточку за грубый фол против Килиана Мбаппе, а на 61-й минуте уступил место на поле именно Зинченко, который стал единственным джокером Гвардиолы в поединке на Парк де Пренс. Украинец удачно вошел в игру – уже спустя 4 минуты 24-летний универсал отдал голевой пас на Кевина де Брюйне, который забил такой важный мяч на выезде. Да, ассист чисто формальный, ведь бельгиец явно не бил по воротам, но в итоге мяч все же оказался в сетке, а Зинченко оформил дебютное для себя результативное действие в Лиге чемпионов 2020/21. Это третий голевой пас украинца в ЛЧ за карьеру – другие два были в сезоне 2018/19.

ПСЖ – Манчестер Сити – 1:2 – видео голов и обзор матча

К слову, Александр уже установил личный рекорд, ведь матч с ПСЖ стал для него уже 7-м в текущем розыгрыше ЛЧ. Это лучший показатель украинца в карьере – в сезоне 2018/19 он провел 5 поединков в самом престижном евротурнире. Всего в активе Зинченко уже 19 выходов на поле в поединках Лиги чемпионов. Соответственно, уже на следующей неделе полузащитник сборной Украины может отпраздновать юбилей.

Статистические порталы признали Зинченко лучшим среди всех защитников Манчестер Сити – это с учетом того, что Саша получил меньше всего игрового времени. Sofa Score оценили украинца в 7.0, Who Scored – в 6.8, Football Critic – в 7.2.

Зинченко в который раз подтвердил, что идеально понимает футбол Гвардиолы. Украинец на самом деле роскошно вышел на замену. С его появлением Сити вернул себе любимый контроль над мячом, полностью переиграв уставшую и обескровленную удалением Гуйе команду Почеттино в финальной трети поединка. Александр снова подчеркнул свой прогресс в единоборствах – вчера украинец вышел победителем в обоих дуэлях, в которых принял участие. Зинченко получил мяч 32 раза и отдал 25 передач на партнеров, причем ошибся только однажды. И это не против условного Фулхэма или Шеффилд Юнайтед (при всем уважении к этим коллективам), а в противостоянии с Мбаппе, Ди Марией, Неймаром и Ко!

Зинченко традиционно действовал довольно высоко, но это не помешало ему успешно играть в защите. Несколько перехватов и отборов вблизи собственной штрафной (а какой подкат выдал Алекс на последних минутах игры!) и уверенная игра в пас под прессингом соперников подтвердила, что лидер сборной Украины находится в отличной форме, что не может не радовать с учетом чемпионата Европы. Вишенкой на торте вчерашней игры Зинченко стал голевой пас на де Брюйне – пусть и чисто для протокола, но это не умаляет значения этого забитого мяча.

Британские СМИ обошлись без тонны комплиментов для украинца, но поставили высокие оценки джокеру Хосепа Гвардиолы.

"Вышел со скамейки запасных, чтобы добавить баланса в игре команды. Отдал только один неточный пас, но главным стало то, что с появлением Зинченко Сити получил значительно больше ритма", – семерка от Squawka.

Такая же оценка и от Manchester Evening News. "Своим появлением принес столь необходимое для команды спокойствие", – пишет обозреватель Саймон Байковский. Другие СМИ поставили примерно такие же оценки: The Guardian – 6, Sky Sports – 6, Daily Mail – 7.

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В City Xtra снова похвалили Зинченко. "После своего выхода на поле мгновенно успокоил игру и помог вернуть контроль над мячом. Классно двигался и раздавал передачи на чужой половине поля. Ассист на де Брюйне стал вишенкой на торте", – итог вчерашней игры украинском в Париже.

А вот фанаты в соцсетях не сдерживали своего восторга. По мнению большинства поклонников "горожан", именно после появления Зинченко команда Гвардиолы смогла переломить сценарий поединка в свою пользу.

"Люди должны наконец-то начать ценить Зинченко. Этот футболист уже не раз всем все доказывал, но пока не получает должного признания. Несмотря на всю критику и пессимизм в отношении него, Зинни проводит абсолютно выдающийся сезон. Он вышел и стал хозяином левого фланга".

"Если недооценка – это искусство, то Зинченко – его Пикассо", – видео с техничным приемом мяча в исполнении хавбека сборной Украины набирает популярность.

If being underrated is an art, then Zinchenko is the Picasso of it.

Completely changed the game for us last night. Just look at this touch from him #PsgManCity #ChampionsLeague pic.twitter.com/qn889unWtr — Aniket (@Citizenani06) April 29, 2021

"Зинченко – один из самых недооцененных левых защитников. Он сделал огромный вклад в победу Манчестер Сити в Париже". "Зинченко изменил ход матча. Он вышел и продемонстрировал очередное впечатляющее выступление против одной из лучших команд мира. Если кто-то забыл, напоминаю – за него заплатили смешные 1,75 миллиона".

"Нет никаких сомнений, что Зинченко помог нам выиграть эту игру". "Этот футболист заслуживает доверия и должен выйти во втором матче с первых минут. Я не видел, чтобы Мбаппе получал мяч в той зоне после его появления на поле".

"Ман Сити забил дважды после выхода Зинченко. Ничего удивительного, что Холанд хотел его футболку", – один из самых популярных отзывов об Александре по итогам матча с ПСЖ.

Уже четвертого мая Манчестер Сити и ПСЖ встретятся в ответном матче на Этихаде. Тогда же и определится первый финалист Лиги чемпионов, а Александр Зинченко может стать третьим украинцем, который сыграет в решающем матче самого престижного турнира Европы. Ранее представителями нашей страны в финале ЛЧ были только Андрей Шевченко и Анатолий Тимощук.

ПСЖ – Ман Сити: Зинченко как ошибка и гениальный ход Гвардиолы – чудо-камбэк с диким удалением в матче 1/2 ЛЧ