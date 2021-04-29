"Самыми сильными игроками Металлиста были Клейтон Шавьер, Эдмар и Марлос. И Рыкун, конечно. Рики. Рикельме! Сильнейший украинский футболист из всех, кого я встречал. Не только в Металлисте.

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А относительно самого сильного оппонента... Наверное, Фернандиньо. В Шахтере было много замечательных футболистов, но Фернандиньо это что-то с чем-то. С Шахтером было сложно соревноваться. Они были сильнее Динамо", – сказал Жажа в интервью журналу "Футбол".

Напомним, Металлист купил Жажу у Хетафе за 500 тысяч евро в 2008 году, а продал за 4,2 млн в Трабзонспор в 2010-м. В 2013-м харьковчане вернули Коэльо из Аль Ахли за 2,5 млн, а в 2015-м "сплавили" в китайский Лифан за 2 млн. В целом Жажа сыграл за Металлист 99 матчей во всех турнирах и забил 43 мяча.

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