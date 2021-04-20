"Часто ли я пил с Рыкуном? Одного раза хватило. Двадцати минут. Рики на каждой тренировке доставал Эдмара: "Хочу напиться с Жажей".

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Я был не против, но поинтересовался у Эдмара, как мы будем общаться, если Рики ни бум-бум по-английски? Рики это мало интересовало. "Мы не будем говорить, мы будем пить", – передал он через Эдмара. Окей. Я купил виски. Позвал Рики к себе. Начинаем процесс, он даже немного заговорил по-английски. Какие-то базовые вещи о футболе, атаках, передачах.

Так как он пьет виски – в Бразилии так не пьют. Рики делает залпом три глотка и потом запивает кока-колой. Короче, прошло минут десять, и Рики уже в зюзю. Начинает буянить. Я звоню Вадиму Комардину (экс-начальнику селекции Металлиста) и прошу его забрать. Весь этот процесс занял двадцать минут. Рики не только божественно играл, но и пил с вдохновением", – рассказал Жажа в интервью Валерию Пригорницкому.

Напомним, Металлист купил Жажу в Хетафе за 500 тысяч евро в 2008 году, а продал за 4,2 млн в Трабзонспор в 2010-м. В 2013-м харьковчане вернули Коэльо из Аль Ахли за 2,5 млн, а в 2015-м сплавили в китайский Лифан за 2 млн. В общем Жажа сыграл за Металлист 99 матчей во всех турнирах и забил 43 мяча.

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