"Мы пошли у венгров на поводке" (Иван Гецко)

На сегодня сборная Украины занимает 24 место в рейтинге ФИФА. Наша национальная команда попала в топ-8 чемпионата мира-2006, а также выступала в финальных частях чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов, а через полтора месяца сыграет на своем третьем континентальном форуме. Кроме того, в истории "сине-желтых" было 5 неудачных стыковых дуэлей, когда украинцы лишь в последний момент теряли путевку на самые престижные турниры планеты. Начиная с отборочного цикла ЧМ-1998, со сборной Украины вынуждены были считаться все – даже гранды вроде Франции, Англии или Португалии.

Но роды были тяжелыми – сборная рождалась в муках. Буквально из ничего – без денег, без лучших футболистов и даже без собственной формы.

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В истории о дебютном матче сборной Украины прекрасно абсолютно все. Начиная с версии, как ФФУ вышла именно на такого спарринг-партнера – сборную Венгрии. Рассказывают, что Виктор Банников, первый президент федерации, как раз отправился с женой в романтическое путешествие Будапештом. Прогуливались уютными улочками и неожиданно наткнулись на дом, в котором базировалась Федерация футбола Венгрии. Госпожа Банникова неплохо владела английским, поэтому супруги вошли внутрь и там, после непродолжительного диалога, стороны пожали друг другу руки, договорившись о товарищеском матче Украина – Венгрия.

Мы только-только стали членами УЕФА и ФИФА и принялись лихорадочно формировать национальную сборную. Начинать нужно с главного тренера. Пригласили Валерия Лобановского – тот дипломатично отказался, сославшись на действующий контракт с федерацией ОАЭ. Мол, вот если бы через несколько месяцев, а так...

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ФФУ перелопатила более десятка других кандидатур, остановившись на троих – Анатолий Пузач, Виктор Прокопенко, Валерий Яремченко. Больше всего выделялся именно Прокопенко, под руководством которого одесский "Черноморец" демонстрировал игру приличного уровня. Поэтому Виктору Евгеньевичу доверили сборную.

То, что происходило дальше, можно охарактеризовать не украинским, но очень точным словом "жесть". Федерация, а вместе с ней и новорожденная команда уперлись в абсолютное безденежье. Дебютный матч планировалось провести 22 апреля в Киеве, на Республиканском стадионе, однако быстро оказалось, что профинансировать приезд сборной Венгрии нечем. Начался авральный поиск плана "Б". Закарпатье стало единственным приемлемым вариантом для обеих сторон.

"Мы пошли у венгров на поводке, – вспоминал Иван Гецко, форвард сборной Украины. – Они согласились играть только в ближайшем к себе городе, выбрали Ужгород. Все делалось на скорую руку".

Формирование команды – отдельная тема. Как известно, у ФФУ тогда не было ни копейки, поэтому рассчитывать на участие звезд вроде Алексея Михайличенко, Олега Кузнецова (оба – "Рейнджерс"), Виктора Чанова ("Маккаби" Хайфа), Геннадия Литовченко, Олега Протасова (оба – "Олимпиакос" Пирей), Александра Заварова ("Нанси"), Игоря Беланова ("Айнтрахт" Брауншвейг), Владимира Лютого ("Дуйсбург"), Сергея Юрана ("Бенфика"), Андрея Канчельскиса ("Манчестер Юнайтед") не было возможности. Федерации принадлежало, как минимум, оплатить им перелеты, а это – колоссальные затраты, учитывая тогдашние реалии. Поэтому не стоит удивляться, что в расширенном списке из более чем трех десятков игроков нашлось место для фамилий Довгалец ("Темп") и Сидоренко ("Скала").

Ситуацию значительно осложняла Россия, которая стала преемницей сборной СССР. В то время была создана сборная СНГ, которая готовилась к финальной части чемпионата Европы-1992. Москва переманивала способных украинских футболистов. В частности, Ахрик Цвейба, Алексей Михайличенко, Олег Кузнецов, Сергей Юран и Владимир Лютый таки сыграли за СНГ по несколько матчей. Цвейба и Юран затем продолжили выступления за сборную России. Хотели там видеть и хавбека "Шахтера" Сергея Погодина, однако за него решительно вцепилась ФФУ. Перед выбором стоял и форвард "Черноморца" Иван Гецко.

"На то, что я сделал выбор в пользу Украины, повлиял Йожеф Сабо, – признался футболист. – Когда он меня приглашал, то спросил: "Как твой отец, который живет на Закарпатье, поймет, что, имея предложение от сборной Украины, ты захочешь играть за Россию? Ты понимаешь, как к тебе будут относиться люди, семья?" И этот момент повлиял на мое решение. Я попросил два дня, чтобы все взвесить. И после этого я принял предложение от сборной Украины".

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На полноценную подготовку к дебютному матчу также не было ресурсов. Более того, в пестром обществе, вызванном под сине-желтый флаг, не было единства. Коллектив (хотя "коллектив" – громко сказано) разъедали интриги.

"То безобразие, которое происходило на протяжении всего подготовительного периода, сложно передать словами, – рассказывает Гецко. – У нас не было ничего. Мы жили в гостинице "Спорт", а тренировались практически на пустыре. У нас не было ни воды, ни манежек, ни достаточно мячей. Мы связывали это с тем, что тренером сборной стал Виктор Прокопенко и, естественно, весь костяк команды был из "Черноморца". Нам не очень радовались в Киеве, мол, Одесса приехала и захотела диктовать свои условия. Поэтому было много конфузов, которые привели к тому, что сборная Украины выглядела просто убогой".

Не потренировавшись как следует, взяли курс на Ужгород. Виктор Прокопенко остановился на таком варианте состава: голкиперы Кутепов ("Динамо"), Гришко ("Черноморец"); защитники Ю. Мороз, Лужный (оба – "Динамо"), Никифоров, Третьяк (оба – "Черноморец"), Драгунов ("Шахтер"), Беженар ("Днепр"); полузащитники Заец, Анненков, Ковалец (все – "Динамо"), Сак, Шелепницкий, Цымбаларь (все – "Черноморец"), Дудник ("Металлург" З), Погодин ("Шахтер"); нападающие Гецко, Гусев (оба – "Черноморец"), Саленко ("Динамо"), Щербаков ("Шахтер").

Встал вопрос: кто выведет сборную Украины на исторический поединок? Выбрать капитана оказалось не так просто, как казалось. "Сначала он (Прокопенко, – "Футбол 24") предложил почетную миссию Никифорову: "Юра, будешь капитаном сборной". Тот скривился и ответил отказом: "А почему я? Клуб – это одно дело, сборная – совсем другое", – вспоминает Юрий Шелепницкий. – Никифоров предчувствовал свой отъезд в Россию? Действительно, тогда как раз велись разговоры об этом, поэтому я не исключаю такого варианта".

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Шелепницкий был вице-капитаном "Черноморца", поэтому оказался следующим, кому главный тренер предложил почетные обязанности. Уроженец Буковины с благодарностью принял повязку и до сих пор гордится тем, что навсегда вошел в историю сборной Украины.

Особым этот день стал и для Сергея Погодина. Именно 29 апреля хавбеку "Шахтера" исполнилось 24 года. "Не помню, выходила ли команда на разминку, – рассказывает Погодин. – Но когда мы пришли на завтрак и игроки расселись за столами, Виктор Банников, президент ФФУ, торжественно вручил мне деревянную вазу. Было очень приятно. Вечером, после матча, отпраздновали мой День рождения и дебют сборной. Сначала – в ресторане после ужина, потом – кто как".

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Когда соперники вышли на поле ужгородского "Авангарда", стадиона, который даже близко не соответствовал высокому статусу матча, их возбужденным шумом встретили 13 тысяч зрителей. Если сборная Венгрии гордо выстроилась в своей традиционной красно-зелено-белой форме, то за доспех украинцев стало стыдно. Главную команду страны одели в... резервную форму миланского "Интера".

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"Тот костюм у меня хранится до сих пор. Лежит дома, как реликвия, – улыбается Юрий Шелепницкий. – Если отпороть эмблему Федерации футбола Украины, нашитую сверху, то действительно увидите герб миланского "Интера". Каким образом эта форма попала в распоряжение сборной, я не знаю. Она была новенькой, а не секонд-хендовской. Черный фон с желто-синими вставками. С боями нам оставили спортивные костюмы, а вот игровую форму после матча таки забрали. Обидно, было бы хорошее упоминание для каждого футболиста, который участвовал в том матче. Кто-то бы сдал ее в музей, а кто-то, возможно, хранил бы дома, а кто-то, может, и продал за хорошие деньги".

Именно капитан сборной Украины был близок к тому, чтобы открыть счет. После его удара на 15-й минуте венгерского голкипера спасла штанга. Вскоре хозяева поля имели все основания надеяться на пенальти, но белорусский рефери Вадим Жук проигнорировал фол венгров против Сергея Щербакова.

На фото: Иштван Шалои – первый футболист в истории, который огорчил сборную Украины

"Сухой" счет продержался до 61-й минуты, пока не провалился центр защиты сборной Украины. Форвард венгерского "Видеотона" Иштван Шалои откликнулся на передачу с левого фланга и с нескольких метров беспрепятственно переправил мяч в сетку.

"Я пропустил первый мяч сборной Украины. Ничего, даже таким образом попасть в историю приятно", – считает Игорь Кутепов.

Еще через 9 минут очень странно сыграл Юрий Никифоров. Вместо того, чтобы остановить заброс венгров из глубины поля, он пригнулся перед мячом, организовав Йожефу Киприху выход на рандеву с Кутеповым. Форвард "Фейеноорда" мощно приложился с лёта – голкипер "Динамо" был бессилен. Ну вот и все. Более того, Киприх оформил "дубль", реализовав пенальти на 84-й минуте.

От полного унижения Украины спас Иван Гецко, который вышел вместо Саленко на 59-й минуте. "У меня была внутренняя обида на Виктора Евгеньевича Прокопенко за то, что он не поставил меня в стартовый состав сразу. Я тогда все стандарты в команде исполнял и считал себя игроком основного состава", – признался Гецко много лет спустя.

Когда шла последняя минута основного времени, нападающий мощно приложился левой со штрафного – мяч влетел в верхний угол – идеально под стойку. Интересно, что через несколько лет после матча Гецко предложили выкупить раритетное в то время видео своего гола за... 1000 долларов. "У тебя все дома, чтобы просить у меня такие деньги?" – возмутился форвард. И дождался-таки эпохи YouTube.

Товарищеский матч

Украина – Венгрия – 1:3

Голы: Гецко, 90 – Шалои, 61, Киприх, 70, 84, з пен.

Украина: Кутепов, Лужный, Никифоров, Беженар, Третяк, Ковалец, Цымбаларь, Шелепницкий, Погодин (Сак, 56), Саленко (Гецко, 59), Щербаков (Гусев, 69)

Венгрия: Брокхаузер (Томаш Балог, 88), Шимон, Лимпергер (Тибор Балог, 58), Мартон (Иллеш, 82), Винце, Леринц (Ковач, 86), Монош, Телек, Липчеи, Киприх, Шалои (Пишонт, 74)

Предупреждения: Ковалец – Монош, Шалои

"К сожалению, времени на подготовку к матчу не было. Поэтому мы сделали акцент на игроках бывшей Высшей лиги СССР, – пояснил Виктор Прокопенко после матча. – Чтобы успешно выступать на международной арене, нужно серьезно готовиться к встречам с разными соперниками. В частности, пригласить всех сильнейших украинских футболистов, играющих в иностранных клубах". Зато его визави, румынский наставник сборной Венгрии Эмерик Эней сделал лаконичный реверанс вежливости: "Украинская команда – серьезный соперник".

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Поработать над развитием сборной Украины Прокопенко не успел. В качестве главного тренера "сине-желтых" он провел еще два матча – против США (0:0) и все той же Венгрии (1:2), после чего сосредоточился на работе с "Черноморцем".

По-разному сложилась судьба футболистов, принявших участие в том историческом матче. Юрий Никифоров и Илья Цымбаларь переехали в Белокаменную и стали легендами московского "Спартака" и сборной России. Цымбаларя, к слову, уже более 3 лет нет в живых. Переметнулся на север и Олег Саленко. За российскую националку форвард провел 8 матчей, в которых забил 6 голов. При этом "Сало" успел стать лучшим бомбардиром Кубка мира-1994.

Талантливый нападающий Сергей Щербаков (на фото), став игроком лиссабонского "Спортинга", в декабре 1993-го попал в серьезное ДТП. О карьере пришлось забыть – футболист пересел в инвалидную коляску. На тот момент ему было всего 22 года.

Матч против Венгрии так и остался единственным в активе капитана Юрия Шелепницкого. Почему? "В том году я подписал контракт с "Трабзонспором", а сборная чинилась к турне по Соединенным Штатам, – объясняет Шелепницкий. – Поездку можно было назвать этакой прогулкой, ведь ехали к украинской диаспоре. Пригласили и меня, на что я ответил: "Ребята, не могу. У меня профессиональный контракт, нужно ехать на тренировочный сбор".

Стоит сказать, что в то время в сборной не было администратора, который бы отвечал за организационную работу. То есть, мне бы пришлось самостоятельно, в авральном порядке, мчаться из США в Ганновер, где у "Трабзонспора" должен был состояться запланированный сбор. Билет тебе никто не купит, никто не поможет подсказкой... Покойный Банников, тогдашний председатель Федерации, пусть земля ему будет пухом, отреагировал радикально: "Если не едешь в США, тебя больше не будут приглашать".

Аналогично – только 1 матч – сыграл и Сергей Погодин. После одиссеи чемпионатами Голландии, Испании и Израиля футболист осел в Донецке. И даже оккупация Донбасса не убедила его изменить место дислокации. Игорь Кутепов провел за сборную еще 3 матча, в которых пропустил 3 мяча. В последнее время работал над развитием клуба "Металлист 1925". Сергей Беженар вызывался в национальную команду в течение 5 лет – сыграл 23 матча, забил 1 гол. Сергей Ковалец провел в сине-желтой футболке 10 матчей, зато впоследствии достаточно поработал на посту главного тренера сборной Украины U-21.

Одесситы Юрий Сак, Иван Гецко и Сергей Гусев на трех сыграли 19 матчей, в которых забили 1 гол. Два поединка провел защитник Сергей Третьяк, который в 90-х стал легендой иерусалимского "Бейтара" и получил израильское гражданство.

Поэтому в итоге из команды первого созыва только Олег Лужный стал абсолютно незаменимым исполнителем на следующие 11 лет. Более того, очень скоро Олегу Романовичу досталась капитанская повязка. Он носил ее с достоинством – как настоящий патриот своей страны.

* Текст впервые опубликован 28 апреля 2017-го.

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