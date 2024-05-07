"Понятно, что в Полесье произойдет огромная перестройка летом. Насколько я понимаю, уже есть глобальный трансферный список, и там более десяти футболистов.

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В этом списке не только те игроки, которые сейчас в аренде в Вересе – они почти точно покинут Полесье (Морозко, Шастал, Янаков, – прим. Футбол 24). Никита Кравченко почти точно вернется в Динамо, которому он до сих пор принадлежит. Далее Динамо будет решать, куда его направить. Но там есть и много опытных игроков, некоторые были лидерами команды в этом сезоне. Некоторых именно в этом сезоне и приобрели. Очень большая чистка ожидается в Полесье", – резюмировал ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский.

Напомним, для Полесья это дебютный сезон в УПЛ, но хороший бюджет позволял сразу говорить о еврокубковых амбициях. За три тура до финиша житомирцы идут на шестой строчке УПЛ.

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