"Найсильнішими гравцями Металіста були Клейтон Шав'єр, Едмар і Марлос. І Рикун, звичайно. Рікі. Рікельме! Найсильніший український футболіст серед усіх, кого я зустрічав. Не лише в Металісті.

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Щодо найсильнішого опонента... Напевно, Фернандінью. У Шахтаря було багато чудових футболістів, але Фернандінью це щось з чимось. З Шахтарем було складно змагатися. Вони були сильнішими за Динамо", – сказав Жажа в інтерв'ю журналу "Футбол".

Нагадаємо, Металіст купив Жажу у Хетафе за 500 тисяч євро у 2008 році, а продав за 4,2 млн у Трабзонспор в 2010-му. У 2013-му харків'яни повернули Коельо з Аль Ахлі за 2,5 млн, а у 2015-му спровадили в китайський Ліфань за 2 млн. Загалом Жажа зіграв за Металіст 99 матчів у всіх турнірах і забив 43 м'ячі.

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