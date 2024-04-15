"Самую большую ошибку в карьере я совершил, когда сам захотел уйти в аренду в Арсенал.

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Тогда Фабрицио Раванелли был тренером. Я видел, что Дубинчак, Осман, Ориховский ушли играть в УПЛ, а я чем хуже? Вся х*рня началась с этого", – рассказал Янаков в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Денис – воспитанник Динамо. За главную команду киевлян так и не дебютировал. В составе Динамо U-19 принял участие в 8 матчах Юношеской лиги УЕФА (забил 3 гола и отдал 1 ассист).

Выступал в арендах за киевский Арсенал и Черноморец. В 2020-м перебрался в Зарю, за которую провел 2 поединка (отправлялся в аренды в Ингулец и Полесье). В 2022 году стал полноценным игроком житомирцев. Ныне Янаков одолжен Вересом (1 гол в 5 матчах). Transfermarkt оценивает 25-летнего футболиста в 300 тысяч евро.

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