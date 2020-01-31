Жадсон покинул Коринтианс – экс-хавбек Шахтера еще не определился со своим будущим

Бразильский хавбек Жадсон остался без клуба.

Жадсон заявил, что покидает Коринтианс на своей странице в instagram.

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В сообщении 36-летний полузащитник поблагодарил болельщиков бразильского клуба, цвета которого он защищал с 2014 года. Игрок подметил, что за период проведенный в Коринтиансе, клуб получил 5 титулов.

Напомним, Жадсон извесетн в Украине своими выступлениями за Шахтер в 2005-2011 годах. В прошлом сезоне чемпионата Бразилии хавбек провел 18 матчей, в которых отметился ассистом.

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