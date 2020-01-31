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Жадсон покинул Коринтианс – экс-хавбек Шахтера еще не определился со своим будущим

12:34 66 Читати українською
Жадсон покинул Коринтианс – экс-хавбек Шахтера еще не определился со своим будущим
Жадсон / Фото ФК Коринтианс

Бразильский хавбек Жадсон остался без клуба.

Жадсон заявил, что покидает Коринтианс на своей странице в instagram.

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В сообщении 36-летний полузащитник поблагодарил болельщиков бразильского клуба, цвета которого он защищал с 2014 года. Игрок подметил, что за период проведенный в Коринтиансе, клуб получил 5 титулов.

Напомним, Жадсон извесетн в Украине своими выступлениями за Шахтер в 2005-2011 годах. В прошлом сезоне чемпионата Бразилии хавбек провел 18 матчей, в которых отметился ассистом.

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Chegou a hora do adeus. Foram 5 anos defendendo e honrando o Corinthians. Nesse período, conquistamos cinco importantes títulos para a Fiel torcida. Passei por momentos maravilhosos, outros não tão bons, mas sempre respeitei e dei o meu máximo por esse clube tão especial na minha vida. Recebi elogios e também fui criticado. Venci, perdi, amadureci e fui extremamente feliz. Jamais esquecerei tudo o que vivenciei e aprendi nessa casa. A despedida não foi como eu gostaria, mas as pessoas passam e o que mais importa é que a instituição está acima de todos. Acredito que contribuí para enriquecer a maravilhosa história do Sport Club Corinthians Paulista. Corinthians, de coração, Obrigado por tudo.

Допис, поширений Magic Jadson (@magicjadson)

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Шахтер Шахтер Мир Родригес да Силва Жадсон Родригес да Силва Жадсон Коринтианс Коринтианс
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