Жадсон покинув Корінтіанс – екс-хавбек Шахтаря ще не визначився зі своїм майбутнім

Бразильський хавбек Жадсон залишився без клубу.

Жадсон заявив, що покидає Корінтіанс на своїй сторінці в instagram.

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У повідомленні 36-річний півзахисник подякував вболівальникам бразильського клубу, кольори якого він захищав з 2014 року. Гравець підмітив, що за період проведений в Корінтіансі, клуб здобув 5 титулів.

Нагадаємо, Жадсон відомий в Україні своїми виступами за Шахтар у 2005-2011 роках. В минулому сезоні чемпіонату Бразилії хавбек провів 18 матчів, в яких відзначився асистом.

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