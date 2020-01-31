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Жадсон покинув Корінтіанс – екс-хавбек Шахтаря ще не визначився зі своїм майбутнім

12:34 684 Читать на русском
Жадсон покинув Корінтіанс – екс-хавбек Шахтаря ще не визначився зі своїм майбутнім
Жадсон / Фото ФК Корінтіанс

Бразильський хавбек Жадсон залишився без клубу.

Жадсон заявив, що покидає Корінтіанс на своїй сторінці в instagram.

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У повідомленні 36-річний півзахисник подякував вболівальникам бразильського клубу, кольори якого він захищав з 2014 року. Гравець підмітив, що за період проведений в Корінтіансі, клуб здобув 5 титулів.

Нагадаємо, Жадсон відомий в Україні своїми виступами за Шахтар у 2005-2011 роках. В минулому сезоні чемпіонату Бразилії хавбек провів 18 матчів, в яких відзначився асистом.

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Chegou a hora do adeus. Foram 5 anos defendendo e honrando o Corinthians. Nesse período, conquistamos cinco importantes títulos para a Fiel torcida. Passei por momentos maravilhosos, outros não tão bons, mas sempre respeitei e dei o meu máximo por esse clube tão especial na minha vida. Recebi elogios e também fui criticado. Venci, perdi, amadureci e fui extremamente feliz. Jamais esquecerei tudo o que vivenciei e aprendi nessa casa. A despedida não foi como eu gostaria, mas as pessoas passam e o que mais importa é que a instituição está acima de todos. Acredito que contribuí para enriquecer a maravilhosa história do Sport Club Corinthians Paulista. Corinthians, de coração, Obrigado por tudo.

Допис, поширений Magic Jadson (@magicjadson)

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Світ Жадсон Жадсон Шахтар Шахтар Корінтіанс Корінтіанс
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