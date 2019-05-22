"Где Динамо, где?" – Шахтер выпустил футболки с легендарной фразой Жадсона

Перед матчем 30-го тура чемпионата Украины, в котором Шахтер и Динамо встретятся в Харькове, донецкий клуб выпустил в продажу оригинальные футболки.

Купить футболку со знаменитой фразой бывшего игрока дончан можно в интернет-магазине "горняков", сообщает пресс-служба Шахтера.

"Где Динамо, где?", – Жадсон подарил порцию ностальгии фанатам Шахтера, повторив эпическую фразу 10 лет спустя

Ранее в честь 10-летия выхода в финал Кубка УЕФА "горняки" запустили флешмоб под кодовым названием "Где Динамо, где?".

Именно эту фразу воскликнул тогдашний хавбек Шахтера Жадсон после полуфинального поединка против Динамо, которая стала потом болельщиков мемом. Через 10 лет Жадсон записал видеоролик и повторил эту эпическую фразу.

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Напомним, в нынешнем сезоне Шахтер завоевал Кубок Украины и досрочно гарантировал себе чемпионство в УПЛ, оформив третий "золотой дубль" подряд.