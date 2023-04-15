Владимир Зеленский подписал указ "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в отношении 87 человек, сообщает сайт официального интернет-представительства Президента Украины. Решение предусматривает блокировку активов, запрет вести предпринимательскую деятельность и покупать недвижимость в стране, запрет на въезд в Украину сроком от 5 до 50 лет.

Сборная Украины рискует вылететь из отбора на Евро-2024 – появился текст документа Кабмина

Большую часть списка составляют россияне, но также есть белорусы и предатели Украины. Санкции наложили на нескольких известных экс-игроков футбольной сборной страны-агрессора – Игоря Акинфеева, Юрия Газинского, Динияра Билялетдинова и Сергея Овчинникова (был ассистентом Юрия Семина в тренерском штабе Динамо Киев).

"Жемчужина" позорной компании – Ксения Сергеевна Шойгу, дочь министра так называемой "обороны РФ". Она возглавляет на болотах федерацию триатлона.

В декабре Украина уже вводила санкции против 56 спортсменов – Анатолий Тимощук оказался рядом с 55 россиянами.

Как Тимощук изменял Украине: история самого известного оборотня, променявшего Родину на деньги Газпрома