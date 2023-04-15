Україна продовжує боротися з особами, які шкодять інтересам нашої держави.

Володимир Зеленський підписав указ "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" щодо 87 осіб, інформує сайт офіційного інтернет-представництва Президента України. Рішення передбачає блокування активів, заборону вести підприємницьку діяльність та купувати нерухомість у країні, заборону на в'їзд в Україну терміном від 5 до 50 років.

Збірна України ризикує вилетіти з відбору на Євро-2024 – з'явився текст документа Кабміну

Більшість списку складають росіяни, але також є білоруси і зрадники України. Санкції наклали на кількох відомих екс-гравців футбольної збірної країни-агресора – Ігоря Акінфєєва, Юрія Газінського, Дініяра Білялетдінова та Сергія Овчіннікова (був асистентом Юрія Сьоміна у тренерському штабі Динамо Київ).

"Перлина" ганебної компанії – Ксенія Сергіївна Шойгу, донька міністра так званої "оборони РФ". Вона очолює на болотах федерацію тріатлону.

Додамо, що у грудні Україна вже вводила санкції проти 56 спортсменів – Анатолій Тимощук опинився поряд з 55 росіянами.

Як Тимощук зраджував Україну: історія найвідомішого перевертня, який проміняв Батьківщину на гроші Газпрому