Кабинет Министров Украины своеобразно решил вопрос по поводу участия украинских спортсменов в турнирах с представителями страны-агрессорки и ее приспешников.

Таким образом, украинское правительство решило отреагировать на решение допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям, где они смогут выступать под нейтральным флагом. То есть украинцы самоустранятся из таких турниров.

Сборную Украины могут снять с отбора Евро-2024 – юрист озвучил последствия потрясающей инициативы Кабмина

Разговоры об этом шли не один день, а теперь Кабмин оформил это в нормативный документ. Текст постановления в своем Телеграмм-канале опубликовал народный депутат Украины Жан Беленюк.

Это решение может напрямую касаться сборной Украины по футболу. Поскольку в отборе на Евро-2024 участвует Беларусь, то "сине-желтых" могут заставить сняться с соревнований. Однако не исключено, что до этого не дойдет, поскольку приспешники путинского режима играют в другой группе, а шанс встретиться с ними на следующих стадиях мизерный.