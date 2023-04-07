Как Тимощук предавал Украину: история самого известного оборотня, который променял Родину на деньги Газпрома
7 апреля 14:19 - Читати українською
"Футбол 24" рассказывает историю об Анатолии Тимощуке – бывшем символе украинского футбола, который стал самым большим предателем.
Две недели назад украинские парламентарии одобрили санкции против спортсменов в России, которые поддержали агрессию против Украины. Среди тех, кто попал под ограничения – рекордсмен по количеству матчей за сборную Украины по футболу Анатолий Тимощук.
Напомним, до этого УАФ лишила экс-игрока Шахтера тренерской лицензии, впоследствии Тимощук попытался обжаловать решение. Подробнее об истории предателя Толика смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter