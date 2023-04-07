"Футбол 24" рассказывает историю об Анатолии Тимощуке – бывшем символе украинского футбола, который стал самым большим предателем.

Две недели назад украинские парламентарии одобрили санкции против спортсменов в России, которые поддержали агрессию против Украины. Среди тех, кто попал под ограничения – рекордсмен по количеству матчей за сборную Украины по футболу Анатолий Тимощук.

Напомним, до этого УАФ лишила экс-игрока Шахтера тренерской лицензии, впоследствии Тимощук попытался обжаловать решение. Подробнее об истории предателя Толика смотрите на YouTube-канале "Футбол 24".