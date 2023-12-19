"Это важное соревнование, которое было одной из наших целей и остается ею до сих пор. Завтра (19 декабря) предстоит важная игра, и нам предстоит встретиться с хорошей командой.

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Конечно, я хочу выиграть трофей здесь, в Англии, с Челси, если у нас будет такая возможность. Мое желание – побеждать, и это возможно. Мы должны уважать наших соперников, против Ньюкасла будет тяжело, и мы должны заслужить выход в следующую стадию.

Трофеи? Они больше значат для болельщиков, чем для нас. Это важно, потому что мы хотим приносить пользу клубу и болельщикам. Выиграть трофей важно.

В Челси завоевание трофеев – это приоритет, поэтому мы думаем об этом и ставим перед собой цели. Мы должны бороться и быть готовыми приблизиться к завоеванию титула. Нужно быть агрессивными, как в нашей последней игре, совершенствоваться и бороться за каждый мяч", – цитирует BBC Маурисио Почеттино.

Напомним, что Челси сыграет против Ньюкасла в четвертьфинале Кубка английской лиги во вторник, 19 декабря. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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