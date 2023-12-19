"Це важливе змагання, яке було однією з наших цілей і залишається нею досі. Завтра (19 грудня) має бути важлива гра, і нам доведеться зустрітися з гарною командою.

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Звичайно, я хочу виграти трофей тут, в Англії, з Челсі, якщо у нас буде така можливість. Моє бажання – перемагати, і це можливо. Ми повинні поважати наших суперників, проти Ньюкасла буде важко, і ми повинні заслужити вихід до наступної стадії.

Трофеї? Вони більше значать для вболівальників, ніж для нас. Це важливо, тому що ми хочемо приносити користь клубу і вболівальникам. Виграти трофей важливо.

У Челсі завоювання трофеїв – це пріоритет, тому ми думаємо про це і ставимо перед собою цілі. Ми повинні боротися і бути готовими наблизитися до завоювання титулу. Потрібно бути агресивними, як у нашій останній грі, вдосконалюватися і змагатися за кожен м'яч", – цитує BBC Маурісіо Почеттіно.

Нагадаємо, що Челсі зіграє проти Ньюкасла у чвертьфіналі Кубка англійської ліги у вівторок, 19 грудня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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